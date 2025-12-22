Nächster Trainer-Hammer bei Bayern

Moritz Thienen 22.12.2025 • 16:52 Uhr Die Basketballer des FC Bayern haben einen neuen Trainer. Ein alter Bekannter übernimmt überraschend bis zum Saisonende.

Ein alter Bekannter soll den FC Bayern Basketball aus der sportlichen Krise führen! Trainer-Legende Svetislav Pesic kehrt nach München zurück.

Der 76-Jährige, der die Bayern schon zwischen 2012 und 2016 trainiert hatte und mit den Münchnern 2014 die Deutsche Meisterschaft gewonnen hatte, kehrt bis zum Sommer zum FCBB zurück.

„Svetislav kennt München, er kennt Bayern und beide Ligen; einige von uns kennen wiederum ihn sehr gut. Die Eingewöhnungszeit dürfte bei ihm also kurz ausfallen. Das gibt uns bei dieser Entscheidung, neben seiner enormen Erfahrung, ein gutes Gefühl“, zitierten die Bayern ihren Sportchef Dragan Tarlac in der Pressemitteilung.

Pesic folgt auf Gordon Herbert

Bei den Bayern ersetzt Pesic, der erst im Sommer nach einer enttäuschenden EM als Nationaltrainer seines Heimatlandes Serbien zurückgetreten war, Weltmeister-Trainer Gordon Herbert.

Der Deutsche Meister und Herbert hatten sich am Samstag gemeinsam auf einen vorzeitigen Abschied aus München verständigt. Damit reagierte der Klub auf eine Niederlagen-Serie in der EuroLeague.

Dort waren die Bayern nach acht Niederlagen in Folge auf den vorletzten Platz der Tabelle abgerutscht. Mit Herbert hatten die Münchner in der Vorsaison die Deutsche Meisterschaft gewonnen und in der EuroLeague die Play-Ins erreicht.

Dieses Saisonziel droht der FCBB in dieser Saison zu verpassen. Aktuell liegt man in der Königsklasse vier Siege hinter dem zehnten Platz.

Pesic ist einer der erfolgreichsten Trainer im europäischen Basketball

Jetzt soll Pesic die Bayern-Saison erfolgreicher gestalten. In den deutschen Wettbewerben liegt der Meister voll auf Kurs. Die BBL führt man souverän an und auch im Pokal steht man im Top-Four.

Aber speziell im internationalen Geschäft läuft der FCBB den Erwartungen hinterher. Das soll Pesic, der sich schon am Montag bei der Mannschaft vorstellte und bereits am Dienstag beim EuroLeague-Heimspiel gegen Hapoel Tel Aviv auf der Bank sitzen wird, jetzt ändern.

Der 76-Jährige gehört zu den erfolgreichsten Trainern im europäischen Basketball. Zu seinen größten Erfolgen zählen der WM-Titel 2002 mit dem früheren Jugoslawien, der EM-Triumph 1993 mit Deutschland und das Triple in Spanien inklusive EuroLeague-Gewinn mit dem FC Barcelona 2003.