Weltmeistercoach Herbert wechselt nach Neuseeland

SID 20.05.2026 • 20:04 Uhr Gordon Herbert hat einen neuen Job und wechselt nach Neuseeland. Der frühere Nationaltrainer und ehemalige Bayern-Trainer erhält beim Klub aus der Liga NBL einen Zweijahresvertrag.

Fast auf den Tag genau fünf Monate nach seinem Aus bei Bayern München übernimmt Goldcoach Gordon Herbert am anderen Ende der Welt eine neue Aufgabe.

Der 67-Jährige wird Trainer der New Zealand Breakers, das gab der Basketballklub aus Auckland am Mittwoch bekannt.

Herbert, der das deutsche Nationalteam 2023 sensationell zum Weltmeistertitel geführt hatte, erhält einen Zweijahresvertrag. Ab Sommer wird der erfahrene Coach zudem als Nationaltrainer in seinem Geburtsland Kanada arbeiten.

Neuer Verein schwärmt von „Weltklasse-Stratege“ Herbert

Die Breakers spielen in der National Basketball League (NBL) mit Teams aus Australien und Neuseeland. Herbert sei „ein Weltklasse-Stratege mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz auf allerhöchstem Niveau“, sagte Dillon Boucher, Basketball-Präsident bei den BNZ Breakers.

Für den neuen Headcoach sind die Breakers „ein Klub mit einer prestigeträchtigen Geschichte und klaren Ambitionen für die Zukunft. Wir wollen einen schnellen, dynamischen Basketball spielen, der uns zum Erfolg führt“, so Herbert.