Basketball: Deutscher WM-Held Theis beendet Hin und Her

SID 05.08.2026 • 12:09 Uhr Daniel Theis hatte zuvor eigentlich eine Einigung mit einem anderen Klub erzielt.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat nach einigem Hin und Her einen neuen Klub gefunden. Der deutsche Welt- und Europameister wechselt zu Maccabi Tel Aviv und unterschreibt einen Vertrag über zwei Jahre. Das gab der israelische Traditionsverein am Mittwoch bekannt.

„Das ist ein sehr wichtiger Spieler für uns“, sagte Maccabi-Vorsitzender Shimon Mizrahi. Auch Trainer Oded Katash zeigte sich erfreut über die Verpflichtung: „Theis bringt viel Erfahrung mit und hat schon jedes Level im Basketball gesehen. Er weiß, wie es ist, in einer erfolgreichen Mannschaft zu spielen, und was es braucht, um eine erfolgreiche Mannschaft zu sein.“

Theis erlebt turbulente Monate

Medienberichten zufolge hatte der 34 Jahre alte Center zuvor bereits eine Einigung mit dem französischen Klub ASVEL Lyon-Villeurbanne erzielt. Dort war er aber nie offiziell vorgestellt worden. Die Franzosen konnten das geplante Budget von rund 60 Millionen Euro nicht stemmen, nachdem ein Investor die von der Finanzbehörde geforderte Garantie nicht liefern konnte.

Zuletzt spielte Theis bei der AS Monaco, mit der er 2025 das EuroLeague-Finale erreichte. Doch auch der Klub hat riesige finanzielle Probleme. In der vergangenen Saison absolvierte der Center 38 Partien in der Königsklasse und kam dabei auf durchschnittlich 9,7 Punkte und 5,0 Rebounds. Zuvor hatte Theis acht Jahre in der NBA verbracht und war dort in 411 Spielen für die Boston Celtics, Chicago Bulls, Houston Rockets, Indiana Pacers, Los Angeles Clippers und New Orleans Pelicans aufgelaufen.