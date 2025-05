Diagnose da! NBA-Superstar Curry verpasst Playoff-Spiele

NBA-Superstar Stephen Curry verletzt sich am Oberschenkel - er wird einige Playoff-Spiele verpassen.

Stephen Curry hat sich beim 99:88-Sieg der Warriors gegen die Minnesota Timberwolves eine Zerrung im linken Oberschenkel zugezogen. Der 37-Jährige werde nach einer „Oberschenkelzerrung ersten Grades“ in rund einer Woche erneut untersucht, teilten die Warriors mit.

Curry verletzte sich nach einem Ausfallschritt in der Defense zu Beginn des zweiten Viertels. Er fasste sich an sein linkes Bein und gab der Bank ein Zeichen. Er blieb noch 29 Sekunden im Spiel, ehe dieses unterbrochen wurde. Anschließend ging er direkt in die Umkleidekabine und beendete das Spiel nach 13 Minuten mit 13 Punkten.