BBL: Erster Sieg für Bayern München - Hamburg Towers mit Befreiungsschlag

München lag gegen Braunschweig von Anfang in Führung und geriet im weiteren Spielverlauf auch nicht einmal in Rückstand. Erfolgreichster Werfer der Gastgeber zwei Tage vor ihrem dritten EuroLeague-Spiel bei Unics Kasan in Russland war Deshaun Thomas mit 18 Punkten. Ognjen Jaramaz steuerte 16 Zähler zum Sieg des Titelanwärters bei.