Frankfurt erhält Wildcard und bleibt in der BBL

Der Wiedereintritt in die höchste deutsche Spielklasse ist verbunden mit einem Entgelt in Höhe von 700.000 Euro an die BBL GmbH. "Wir haben in der Kürze der Zeit bereits mehr als die Hälfte der Wildcard-Summe zugesagt bekommen", sagte Frankfurts Geschäftsführer Yannick Binas: "Für den Rest gehen der Klub bzw. seine Gesellschafter vorerst ins Risiko. Diese Summe reduziert natürlich unser Budget für Spielerkader und Nachwuchsarbeit noch mal. Um in der BBL wieder erfolgreich zu sein, gilt es in den nächsten beiden Jahren einen zusätzlichen siebenstelligen Betrag zu generieren."