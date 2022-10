BBL: Neue Tabellenberechnung und "Coaches Challenge"

Außerdem wird es angelehnt an die NBA (seit 2019) und die EuroLeague (seit 2021) eine sogenannte "Coaches Challenge" geben. Jeder Trainer darf nun einmal pro Spiel eine Entscheidung "challengen", also per Videobeweis überprüfen lassen. Bislang durften nur die Schiedsrichter Entscheidungen unter Zuhilfenahme des IRS (Instant Review System) überprüfen lassen.