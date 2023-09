Zukunft des Hallensports? FC Bayern präsentiert spektakulären LED-Boden

Was von den Tribünen aussieht wie ein riesiger Bildschirm, ist in Wirklichkeit ein Basketball-Court. Auf dem in Bayern entwickelten „ASB GlassFloor“ werden Linien und Spielfeldbegrenzungen nicht mehr aufgeklebt, sondern per LED dargestellt.

LED-Glasböden: Die Zukunft des Hallensports?

Auch Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic imponiert die Neuheit: „Ich kenne diese technische Innovation schon länger und kann unseren Fans nur zurufen: Schaut euch das an, kommt in die Halle, denn das wird einmalig.“

Am Freitag um 20 Uhr ist es dann soweit: Am ersten Spieltag der neuen BBL -Saison treffen die Weltmeister Andreas Obst, Isaac Bonga, Niels Giffey und Star-Neuzugang Serge Ibaka mit den Bayern auf den Mitteldeutschen BC.

Das spektakuläre Event sorgt auch im Ausland für Aufsehen. So werden dem zunächst einmaligen Testlauf in der BBL auch Vertreter aus der Euroleague und der NBA beiwohnen. Nicht wenige sehen in dem LED-Glasboden die Zukunft des Hallensports. Denn so könnten die bisher häufig für Ausrutschen der Spieler verantwortlichen Werbeaufkleber der Vergangenheit angehören. Ein zusätzliches Verletzungsrisiko würde so wegfallen.