BBL: Alba gewinnt wieder - Rostock mit Befreiungsschlag

Die Basketballer von Alba Berlin haben in der heißen Phase der Bundesliga -Hauptrunde einen weiteren Rückschlag knapp vermieden. Im Heimspiel gegen Abstiegskandidat MLP Academics Heidelberg gewann der frühere Basketball -Serienmeister mit 96:89 (47:45).

Zuletzt hatte Alba bei den Löwen Braunschweig verloren. Dank einer starken Anfangsphase und eines Schlussspurts fanden die Berliner zurück in die Erfolgsspur. Bester Werfer bei Alba war Weltmeister Johannes Thiemann mit 21 Punkten.

BBL: Hamburg und Rostock ebenfalls erfolgreich

Am Abend gewannen die Telekom Baskets Bonn mit 89:79 (46:41) bei den Bamberg Baskets. Bonn hofft weiter auf die direkte Qualifikation für die Playoffs. Parallel bezwangen die Würzburg Baskets den Syntainics MBC mit 107:83 (53:48).

Der letzte Bundesliga-Spieltag findet am 12. Mai statt. Danach spielen die Plätze sieben bis zehn um die letzten beiden Tickets für die Play-offs, die am 17. Mai starten und spätestens am 17. Juni enden.