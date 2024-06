Emotionale Botschaft an Ex-Bayern-Star

Im Moment des großen Erfolges zeigte sich Marko Pesic am Freitagabend nachdenklich. Der Geschäftsführer der Basketballer des FC Bayern richtete eine besonders emotionale Botschaft an einen seiner Ex-Spieler, kurz nachdem sich sein Team zum neuen Deutschen Meister gekrönt hatte .

Inmitten des Jubels dachte Pesic nach seinem insgesamt zehnten Meistertitel auch an frühere Weggefährten. Er wolle diesen Titel der Mannschaft von 2021 widmen, erklärte der Bayern-CEO. „Das war die Mannschaft, die knapp gegen Mailand in den Playoffs ausgeschieden ist, mit dem letzten Angriff. Und da sind sehr viele Sachen passiert, kurz vorm Endspiel. Vor allem die Sache mit Paul“, blickte er bei Dyn zurück.

Pesic widmet Meisterschaft Zipser

Später verlängerte er seinen Vertrag in München bis 2024, in der abgelaufenen Saison war er an sein Heimatteam, die Academics Heidelberg, ausgeliehen. Im Rahmen einer Vereinbarung beider Bundesliga-Klubs besteht für Zipser nun die Möglichkeit, an die Isar zurückzukehren.