Basketball: Bayern holen LeBron-Liebling

Im Jahr 2014 meldete sich Napier für den Draft an und wurde an Position 24 von den Charlotte Hornets ausgewählt und direkt zu den Miami Heat weitergeschickt. Damals meldete sich LeBron via X zu Wort und erklärte, dass Napier sein Lieblingsspieler im Draft gewesen sei. Allerdings standen beide Akteure nie für die Heat auf dem Parkett, denn der Superstar wechselte kurze Zeit später von Miami zu den Cleveland Cavaliers.

Napier freut sich auf den FC Bayern

BBL: Bayern starten gegen Chemnitz

Der 33-Jährige habe in den Gesprächen deutlich gemacht, dieselben Ziele wie der Verein zu verfolgen und sehr viel Lust darauf habe, mit ehemaligen Teamkollegen zusammenzuspielen, so Tarlac.

Die neue Saison für den FC Bayern beginnt am 20. September um 20 Uhr im Pokal mit einem Heimspiel gegen die Chemnitz Niners. Zwei Tage später findet dann der erste Spieltag in der Basketball-Bundesliga statt. Dort treten die Münchener in Ludwigsburg an.