Basketball: Bayern-Star nennt Gründe für Wechsel

SPORT1 04.09.2024 • 14:11 Uhr Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann erklärt seinen Wechsel zum FC Bayern. Vor allem Neu-Coach Gordon Herbert ist ein Beweggrund gewesen.

Mit Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann hat der FC Bayern München einen Hochkaräter für die kommenden Jahre verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb nach den Olympischen Spielen einen Vertrag bis 2027 und trifft damit wieder auf Weltmeister-Coach Gordon Herbert. In einem Interview äußerte sich der 119-malige Nationalspieler über seine Gründe für den Wechsel zum Double-Gewinner.

Der Coach sei einer der Hauptgründe für seinen Transfer nach München gewesen. „Als das Thema während der Olympiazeit aufkam, haben wir uns nur kurz in die Augen geschaut, und die Sache war klar. Ich kenne Gordi schon sehr lange und weiß, was er verlangt. Ich schätze ihn sehr als Trainer. Er ist sehr fair, gibt allen eine Chance. Was ihn von vielen anderen Trainern unterscheidet, ist diese Ruhe, die er ausstrahlt“, erklärte Voigtmann in der Sport Bild.

Herbert übernimmt von Laso

Herbert, der die deutsche Nationalmannschaft zu EM-Bronze, WM-Gold und Platz vier bei Olympia in Paris geführt hatte, unterschrieb nach dem Turnier im August bis 2026 bei den Bayern und ist Nachfolger von Pablo Laso, der den Deutschen Meister auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Neben der Herbert-Verpflichtung gefallen dem Big Man die Ziele seines neuen Klubs. „Die Mannschaft ist ambitioniert, will den nächsten Schritt machen. Der Bezug der neuen Arena steht an. In der Zukunft geht da noch einiges. Außerdem war ich noch nie Deutscher Meister. Hoffentlich ändert sich das bald.

Auch international will Voigtmann mit den Bayern durchstarten, auch wenn die Ziele dort schwerer zu erreichen seien. „Um das Final Four zu erreichen, muss alles passen.“ Hinter Real Madrid, das ein Abo auf das Final Four habe, sei alles offen.

Der 31-Jährige fungierte in den drei erfolgreichen Jahren des DDB-Teams unter Herbert als Co-Kapitän neben Dennis Schröder.

Voigtmann lässt DBB-Zukunft offen

Zuletzt hatte Voigtmann bei Mailand gespielt, sein Abgang dort bahnte sich aber immer mehr an. Nun entschied sich der 2,11 Meter große Mann, der einst als Kind lieber Handball spielte und deshalb für seine Passqualitäten gefürchtet ist, für eine Rückkehr nach Deutschland.