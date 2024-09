Basketball: Ernüchterung für Topklubs

Basketball meister Bayern München hat unter Weltmeistertrainer Gordon Herbert die erste Niederlage in der jungen Bundesliga-Saison kassiert. In seinem zweiten Saisonspiel musste sich der in allen drei Wettbewerben ambitionierte FC Bayern bei den MHP Riesen Ludwigsburg mit 70:78 (35:42) geschlagen geben. Auch Vizemeister ALBA Berlin verlor am 1. Spieltag deutlich: Bei den Hamburg Towers hieß es 80:97 (44:48) .

In einer vorgezogenen Partie des 3. Spieltags hatten die Bayern am Freitagabend bereits gegen die Chemnitz Niners besonders bei der Abschlussquote Schwächen offenbart, aber dank der starken Defensive letztlich deutlich mit 73:59 gewonnen.

In Ludwigsburg setzte sich die Offensivmisere am Sonntag fort: Nur fünf von 27 Dreierversuchen fanden den Weg in den Korb, dazu leisteten sich die Bayern zwölf einfache Ballverluste mehr als der Gegner und schenkten nach Aufholjagd eine knappe Führung in den letzten Minuten noch her. Topscorer der Partie war dennoch Münchens Weltmeister Niels Giffey mit 16 Punkten.