Auf Augenhöhe mit Bayern! Fast-Absteiger plötzlich Tabellenführer

„Wir sind mit der bisherigen Saison sehr zufrieden, spielen einen attraktiven Basketball, haben eine Identität und über diese Identität sind wir in der Lage, Spiele zu gewinnen“, freut sich deshalb auch Heidelbergs Sportlicher Leiter Alex Vogel im Gespräch mit SPORT1 .

BBL: Heidelberg längst kein Abstiegskandidat mehr

Als Identität hat Heidelberg in erster Linie die starke Defensive ausgemacht. Zudem lobt Vogel die Einstellung der Mannschaft: „Wir haben eine unglaublich gute Teamchemie und viele Spiele schon im letzten Viertel gedreht - wie gegen Ulm. Mit der 8:3-Bilanz und auch dem Erreichen des Viertelfinals im Pokal sind wir sehr glücklich.“

Eben jenes Viertelfinale im Pokal war ein Dämpfer einer ansonsten bisher so starken Saison. Bei der deutlichen Niederlage beim Syntainics MBC verpassten die Heidelberger die historische Chance auf die erstmalige Teilnahme am BBL TOP FOUR. Dem Vernehmen nach hatten die Academics sogar auf die Ausrichtung des Finalturniers geschielt, hätte es mit dem Sieg gegen den Verein aus dem Tabellenmittelfeld geklappt.