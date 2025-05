Wie geht es bei Bayern weiter?

Doppelrolle von Herbert denkbar?

SPORT1 weiß: Mit Herbert gab es schon vor längerer Zeit einen grundsätzlichen Austausch zu diesem Thema. Der Verein wusste also Bescheid, dass sich der Kanadier ein Engagement in seiner Heimat vorstellen kann.

Zunächst geht es für alle Beteiligten sowieso darum, die Ziele in naher Zukunft zu erreichen. So freut sich Herbert auf das nächste Heimspiel in der Bundesliga am Sonntag gegen die BG Göttingen und den Beginn der Playoffs am 17. Mai. „Wir haben hier noch viel vor“, sagt Herbert. Die Bayern führen die BBL-Tabelle an und gelten als Titelfavorit.