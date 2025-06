Obst-Show: Bayern feiert ersten Finals-Triumph

Bayern München ist seiner Favoritenrolle zum Start in die Finals der Basketball-Bundesliga gerecht geworden. Das Team von Trainer Gordon Herbert gewann am Sonntag das erste Finalspiel gegen ratiopharm Ulm mit 82:66 (37:36).

In der Best-of-five-Serie gingen die Münchner folglich in Führung, Ulm kann am Mittwoch (20 Uhr) in eigener Halle nachziehen.