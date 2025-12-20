Raphael Weber 20.12.2025 • 16:48 Uhr Der FC Bayern Basketball verkündet das sofortige Aus von Trainer Gordon Herbert.

Trainer-Hammer beim FC Bayern Basketball! Erfolgscoach Gordon Herbert verlässt den deutschen Meister „mit sofortiger Wirkung“, wie der Klub am Samstagnachmittag mitteilte.

Die Bayern teilten mit, man habe sich mit dem 66-jährigen Kanadier „am Samstag nach einem vertrauensvollen Austausch auf die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit“ verständigt. Die „bedauernswerte Entscheidung“ sei „zum Wohle des Teams und des Vereins“ gefallen", betonten beide Seiten in der Pressemitteilung.

FC Bayern trennt sich von Trainer Gordon Herbert

Zu den Gründen erklärte der Klub, man reagiere “damit auf die Negativserie in der EuroLeague von nunmehr acht sieglosen Spielen inklusive des 77:103 in Monaco."

„Leider gibt es Situationen im Sport, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern“, sagte Sportchef Dragan Tarlac am Samstag nach der Rückkehr aus Monaco.

WM-Titel und EM-Bronze mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft

Herbert hatte die deutsche Nationalmannschaft 2023 zum Weltmeister-Titel geführt, dazu feierte er beim DBB auch mit EM-Bronze 2022 und Platz 4 bei den Olympischen Spielen 2024 große Erfolge.

Im Sommer 2024 wechselte Herbert dann zu den Bayern, holte mit den Münchnern direkt die Meisterschaft 2025. Auch aktuell liegt der FCB in der BBL auf dem 1. Platz und ist auch für das Top Four im Pokal (21. und 22. Februar 2026) qualifiziert.

In der EuroLeague, wo man vergangene Saison die Playoffs durch eine Neiderlage im Play-In gegen Real Madrid nur knapp verpasst hatte, liegen die Bayern in dieser Saison allerdings nur auf dem 19. und damit vorletzten Platz. Acht Spiele in Serie hatte man in der Königsklasse noch nie verloren.

So geht es bei Bayern nach dem Aus von Herbert weiter

Beim Bundesligaspiel am Sonntag in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena gegen die Telekom Baskets Bonn wird die Mannschaft von Herberts bisherigen Assistenten betreut.

Ein Nachfolger als Chefcoach soll möglichst bis zum nächsten EuroLeague-Heimspiel am Dienstag gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv gefunden werden.