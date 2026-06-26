Basketball: FC Bayern landet Transfer-Coup

Dominik Hager 26.06.2026 • 16:29 Uhr Der FC Bayern Basketball bekommt prominenten Zuwachs. Johannes Thiemann kehrt aus Japan nach Deutschland zurück und schließt sich den Münchnern an.

Der FC Bayern Basketball hat in einer denkwürdigen Finalserie gegen ALBA Berlin die Meisterschaft verspielt. Schon jetzt laufen beim finanzstärksten BBL-Klub die Planungen für die kommende Saison. Nur wenige Tage nach Saisonende verkündeten die Münchner einen ersten Kracher-Wechsel.

Der deutsche Nationalspieler Johannes Thiemann schließt sich dem FC Bayern an, wie aus einer Meldung auf der Homepage des Vereins hervorgeht. Der 32-Jährige gehört seit Jahren zu den Gesichtern der Deutschen Nationalmannschaft und gewann gemeinsam mit Denis Schröder, Franz Wagner und Co. den Weltmeister- und Europameistertitel.

Basketball: Thiemann freut sich auf Deutschland-Rückkehr

Zuletzt war der Big Man in der japanischen B.League bei den Gunma Crane Thunders im Einsatz. „Nach zwei Jahren in Asien und fern von der Heimat freue ich mich jetzt darauf, wieder nach Deutschland und zum FC Bayern zu kommen“, fiebert Thiemann seinem Engagement in München entgegen.

„Ich bin happy, so viele Gesichter aus der Nationalmannschaft in München wiederzusehen und mit den Jungs auf dem höchsten europäischen Niveau spielen zu können. Ich freue mich auf die neuen Aufgaben und hoffentlich viele Erfolge in der BBL und der EuroLeague„, erklärte der Routinier, der insgesamt 127 Spiele in der EuroLeague bestritten hat.

Mit Andreas Obst, Justus Hollatz, Oscar da Silva, Niels Giffey und Johannes Voigtmann spielen bereits einige langjährige DBB-Stars für die Bayern, wenngleich nicht klar ist, ob alle in München bleiben.

Thiemann soll mit seiner Erfahrung helfen: „Sind froh und stolz“

Thiemann soll nicht nur dabei helfen, den Meistertitel zurück nach München zu holen, sondern auch in der EuroLeague mit seiner Erfahrung unterstützen. Im wichtigsten europäischen Wettbewerb verpassten die Münchner zuletzt regelmäßig die Playoffs. Der Nationalspieler ist 2,06 Meter groß, physisch stark, spielintelligent und mit einem soliden Distanzwurf ausgestattet.

„Wir sind sehr stolz und froh, dass Johannes Thiemann seine Karriere bei den Bayern fortsetzt und mit seiner großen Erfahrung und Qualität den sportlichen Neuanfang unseres Teams begleitet“, freute sich FCBB-Geschäftsführer Adrian Sarmiento über den geglückten Deal.

„Jeder im deutschen Basketball kennt und schätzt seinen Charakter und seinen physischen Stil. Johannes Thiemann ist als Spieler und Persönlichkeit eine ideale Verstärkung für unsere Mannschaft“, fügte er hinzu.