FC Bayern: Neuer Trainer fix!

Moritz Thienen , Maximilian Lotz 29.06.2026 • 12:00 Uhr Der FC Bayern präsentiert einen Nachfolger für Svetislav Pesic. Die Wahl fällt auf einen alten Bekannten.

Die Basketballer des FC Bayern München haben einen neuen Coach. Ex-Profi Anton Gavel tritt die Nachfolge von Trainer-Ikone Svetislav Pesic an. Das teilte der Klub am Montag mit.

Der 41-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2029. „Wir sind sehr froh, dass in Anton Gavel unser absoluter Wunschkandidat den sportlichen Neuanfang unserer Mannschaft übernimmt“, sagten Klubpräsident Herbert Hainer.

Hainer würdigt Gavel: „Prägende Persönlichkeit“

Gavel trainierte zuletzt Ligakonkurrent Bamberg. Der Pokalsieger wollte seinen Coach aber nicht ohne Weiteres ziehen lassen. Nun kam es in dem Poker doch zu einer Einigung.

Hainer würdigte Gavel als „prägende Persönlichkeit des deutschen Basketballs“ und ergänzte: „Wir sind schon länger mit ihm im Austausch gewesen, er verkörpert ein frisches Gesicht einer neuen Trainergeneration. Wir haben uns ganz bewusst für ihn entschieden.“

Gavel lief als Spieler für den FC Bayern auf

Als Spieler trug der frühere Shooting Guard von 2014 bis 2018 das Trikot der Münchner. 2018 holte er mit dem FC Bayern den Meistertitel und den Pokalsieg, im gleichen Jahr beendete Gavel seine aktive Karriere.

„Ich kenne dort noch viele Gesichter, das Office und die Hallen, wo ich nach meiner Karriere allererste Schritte in den Trainerbereich gegangen bin. Ich freue mich auf diese große Aufgabe, vor der ich ebenso großen Respekt habe“, sagte Gavel.

Seine Trainerlaufbahn startete er in Ulm. 2024 wechselte er nach Bamberg, wo er als Spieler viermal Meister und dreimal Pokalsieger wurde. Nun erfolgt der Schritt zurück zu seinem anderen Ex-Klub FC Bayern.