Basketball-EM: Der neue Dennis Schröder vor der Vollendung?

Mit großem Rückenwind aus der NBA ging Schröder nicht in das Heimturnier: Die vergangenen Jahre liefen für den Braunschweiger alles andere als optimal. Nachdem er in der Saison 2019/20 groß für die Oklahoma City Thunder aufspielte und sogar für den Award zum „Sixth Man of the Year“, dem besten Bankspieler der NBA nominiert war, stagnierte seine Leistung nach seinem Wechsel zu den LA Lakers in der darauffolgenden Saison 2020/21.