Basketball-EM: Der neue Superstar im deutschen Team! NBA-Star Franz Wagner glänzt gegen Litauen

Der NBA-Profi der Orlando Magic, der im Draft 2021 an achter Stelle und damit neben Detlef Schrempf als frühester Deutscher der NBA-Geschichte gezogen wurde, entwickelt sich allmählich zur ersten Option in der deutschen Offensive. Das liegt in erster Linie an seinen Leistungen, aber auch an den Schwierigkeiten, die Dennis Schröder bei der EM noch hat.