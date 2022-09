Basketball-EM: Deutschland - Montenegro im Kampf um das Viertelfinale LIVE im Stream, Ticker

Am Samstag reisen die Jungs von Cheftrainer Gordon Herbert nun zum Heimspiel in die Mercedes-Benz-Arena in Berlin und treffen dort um 18 Uhr auf Montenegro. Dem Team aus Südosteuropa gelang am abschließenden Spieltag ebenfalls ein Sieg. Mit 81:73 konnte Gastgeber Georgien geschlagen werden. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der Basketball-EM)