Basketball-EM: Kult-Kommentator Frank Buschmann - "Keinen Buschi-Hype"

Buschmann: „Nee, gar nicht. Ich weiß zwar, dass ich wegen meiner Tätigkeiten etwas bekannter bin als andere Sportreporter, das liegt in der Natur der Sache. Aber dass ich in meiner Sportart, dem Basketball, noch so in den Köpfen der Leute drin bin, das hat mich schon überrascht und gefreut. Und auch, dass in den sozialen Netzwerken wohl so 80 Prozent positives Feedback kam. Ich kann das aber auch nur so begleiten, weil das so ein geiler Sport ist – sonst würde ich ja allein zum Lachen und Weinen in den Keller gehen.“