Basketball-EM: Bundestrainer Herbert übernimmt Verantwortung für Niederlage

„Ich nehme die Schuld auf mich", sagte der Kanadier am Tag nach dem 91:96 in Berlin, „wir hätten besser sein können." Er habe „ein paar Jungs zu viele Minuten spielen lassen, so waren wir im Schlussviertel müde", sagte Herbert: „Ich bin selbst enttäuscht von mir."