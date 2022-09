Basketball-EM: Stimmen nach Drama-Aus - DBB-Team will sich mit Bronze belohnen

Gordon Herbert (Trainer des DBB-Teams): „Spanien hat uns am Ende des dritten Viertels und am Anfang des vierten Viertels sehr wehgetan. Sie sind in unserer schwächsten Phase entscheidend weggezogen, das war der Wendepunkt der Partie. Unser System hat am Ende nicht mehr richtig funktioniert, die Spanier haben dies clever ausgenutzt. Unsere Würfe sind nicht mehr gefallen. Wir müssen uns jetzt erholen und wollen am Sonntag die Bronzemedaille gewinnen.“