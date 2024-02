EM-Quali: Rückschlag für Weltmeister Deutschland

Weltmeister Deutschland hat auf dem Weg zur Basketball-EM 2025 enttäuscht und überraschend seinen ersten Rückschlag erlitten. Drei Tage nach dem Auftaktsieg in der Qualifikation gegen Montenegro in Ludwigsburg (85:61) verlor die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert bei Gastgeber Bulgarien mit 62:67 (27:28). Es ist für das deutsche Team die erste Niederlage seit August 2023.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), in der David Krämer erneut als einziger Goldmedaillengewinner von Manila stand, ist mit 1:1-Bilanz zunächst Tabellenzweiter hinter den Bulgaren in der Vierergruppe D. Schweden kann am Abend auch noch vorbeiziehen. Drei Teams bekommen ein Ticket für die EuroBasket im kommenden Jahr in Zypern, Finnland, Polen und Lettland.