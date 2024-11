EM in Gefahr! Aber ein Weltmeister macht Deutschland Hoffnung

Deutschland in der EM-Qualifikation Letzter

Die ersten drei Mannschaften lösen das EM-Ticket, vor dem Rückspiel am Montag (19.30 Uhr/kostenfrei bei MagentaSport ) in Heidelberg ist Druck auf dem Kessel.

Nur Nowitzki besser als Krämer

Deutschland wirft Sieg gegen Schweden weg

„Es sah gut aus für uns. Dann haben kleine Details das Spiel entschieden“, sagte Mumbru: „Wir hatten zwei Würfe zum Sieg - so ist Basketball.“ Krämers Analyse klang ähnlich: „Wir hatten in den letzten zwei Minuten zu viele kleine Fehler.“

Lichtblick im DBB-Team

Nur elf von 42 Dreierversuchen des DBB-Teams landeten im Korb. In der Heimat gelangen Andreas Obst so viele Treffer ganz allein, der Weltmeister feierte am Freitag mit dem FC Bayern ein 100:78 (48:38) über den FC Barcelona und stellte einen Rekord für die meisten verwandelten Dreier in einem EuroLeague-Spiel auf.