Basketball-EM: Theis abgezogen! Kurioser Wettgewinn für Schröder

Vincent Wuttke 27.08.2025 • 20:51 Uhr Der deutsche Sieg gegen Montenegro beschert Dennis Schröder auch einen Wettgewinn.

Als Justus Hollatz kurz vor Schluss mit seinem erfolgreichen Wurf die Punkte 100 und 101 perfekt machte, da jubelte Dennis Schröder auf der Bank der deutschen Basketballer. Der Star drehte sich beim EM-Auftakt direkt zu seinem Kumpel Daniel Theis um und klatschte ihn freudestrahlend ab.

Nach dem 106:76 gegen Montenegro offenbarte der Kapitän der Nationalmannschaft, weshalb er sich so sehr freute. Schröder gewann eine Wette und heimste einen netten Gewinn von „100 Euro“ ein. Das verriet er bei MagentaSport.

Der Guard wettete, dass Deutschland mindestens 100 Punkte erzielen würde. Theis hielt offenbar dagegen und verlor.

Schröder erklärt Wette mit Theis

Schröder erklärte die Hintergründe: „Er hat gestern eine Wette gewonnen, weil Braunschweig leider verloren hat. Da hat er ein bisschen was von mir gewonnen. Aber jetzt habe ich etwas zurückbekommen.“

Es ging dabei um die Partie im DFB-Pokal zwischen Schröders Heimatverein Eintracht Braunschweig und dem VfB Stuttgart, die dramatisch im Elfmeterschießen zugunsten der Schwaben endete.

Für Schröder wurde der Tag sogar noch besser. Denn Hollatz muss aufgrund seines erfolgreichen Wurfs zur Vollendung der 100 Punkte auch noch einen ausgeben. „Justus muss morgen Donuts mitbringen“, verriet Schröder.

Der Spielmacher erwischte einen Traumstart ins Turnier. In nur 22:43 Minuten auf dem Feld gelangen dem NBA-Star 21 Punkte. Dazu lieferte Schröder auch mit zwei Rebounds und vier Assists ab.

