Nach Rassismus-Vorfall! Theis stellt sich emotional hinter Schröder

Moritz Thienen 31.08.2025 • 13:22 Uhr Die rassistischen Beleidigungen gegen Dennis Schröder überschatten den starken Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Daniel Theis stellt sich jetzt schützend hinter Schröder.

Diese Reaktion geht unter die Haut. Einen Tag nach den erschreckenden rassistischen Beleidigungen gegen Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder bei der Basketball-EM, hat sich Daniel Theis deutlich hinter ihn gestellt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Rassismus gehört im Sport nicht dazu, es gehört natürlich nirgendwo auf der Welt dazu, im Sport schon gar nicht“, sagte der Center auf einer Pressekonferenz im Teamhotel in Tampere.

Angesprochen auf die Beleidigungen gegen seinen Jugendfreund wurde Theis sichtlich emotional: „Er ist mental unglaublich stark, dass er sich in so einem wichtigen Spiel davon nicht hat rausbringen lassen.“

„Wenn man ihn ein bisschen kennt: Er war definitiv ein bisschen ruhiger, was natürlich verständlich ist. Aber er hat die Antwort auf dem Platz gegeben. Da kann man nur den Hut vor ihm ziehen“, sagte der Weltmeister am Sonntag in Tampere.

{ "placeholderType": "MREC" }

Basketball-EM: Theis stellt sich schützen vor Schröder

Es sei natürlich selbstverständlich, dass das Team jeder Zeit für Schröder da sei, erklärte Theis und betonte extra deutlich: „Wir unterstützen ihn, egal was er braucht!“

Schröder hatte am Samstag nach dem 107:88-Sieg im dritten Gruppenspiel gegen Litauen von rassistischen Beleidigungen litauischer Fans während der Halbzeit berichtet. Letztlich überragte der Kapitän als Top-Scorer mit 26 Punkten und führte die Mannschaft vorzeitig ins Achtelfinale.

Wie der Verband FIBA Europe mitteilte, sei ein Fan identifiziert und von sämtlichen weiteren EM-Spielen ausgeschlossen worden. „Das ist eine super Maßnahme, dass die FIBA gleich gehandelt hat und ihn von allen FIBA-Events verbannt hat“, lobte Theis.

Der Center betonte mehrfach mit Nachdruck, dass er die Beleidigungen gegen Schröder, den er seit ihrer gemeinsamen Jugendzeiten in Braunschweig kennt, verurteile

{ "placeholderType": "MREC" }

„Das gehört nirgendwo hin. Es war natürlich jetzt scheiße, dass Dennis da durchgehen musste. Aber wir sind für ihn da, wir stehen hinter ihm als seine Familie und seine Freunde. Das weiß er. Ich glaube, er wird da drüberstehen und Leistung auf dem Feld zeigen“, sagte der Nationalspieler.

Theis erhält spezielle Nachricht: „Hat sich dafür geschämt“

Theis berichtete indessen von zahlreichen Nachrichten, die ihn nach den Vorfällen erreichten.

„Ich habe zum Beispiel Nachrichten aus Monaco bekommen von unserem Krafttrainer, der Litauer ist. Er hat sich mehr oder weniger entschuldigt und sich dafür geschämt, dass Fans so etwas machen“, sagte der 33-Jährige, der zum Ende der Vorsaison für die AS Monaco aktiv gewesen war.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es wirft natürlich ein schlechtes Licht auf die Litauer, die litauischen Fans und auch auf die Nationalmannschaft”, erklärte Theis: „Eigentlich unterstützen die ihr Team so gut und dann hast du, ich muss es so hart sagen, ein, zwei Idioten dabei, die sowas machen und damit alles kaputt machen.“

---