Basketball-EM: Das Finale Deutschland vs. Türkei heute live im TV, Stream und Ticker

Es ist angerichtet! Am Sonntagabend (20 Uhr im LIVETICKER) treffen im Finale der Basketball-EM Deutschland und die Türkei in Riga aufeinander.
Wer krönt sich zum Europameister?
Das deutsche Team setzte sich im Halbfinale 98:86 gegen Finnland durch, während die türkische Auswahl Griechenland mit 94:68 zerlegte.
Basketball-EM: So verfolgen Sie Deutschland vs. Türkei heute live
- TV: RTL, MagentaTV
- Stream: RTL+, MagentaSport
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Entsprechend groß ist der Respekt vor den Türken beim DBB-Team. „Wir wissen, dass es eine starke Mannschaft ist, ein guter Gegner. Wir werden sehr viel arbeiten und physisch dagegenhalten müssen. Aber wir wissen auch um unsere Qualitäten“, sagte Deutschlands Co-Trainer Alan Ibrahimagic bei MagentaSport.
„Sie sind deutlich größer als die anderen Mannschaften, spielen häufig mit zwei großen Spielern. Da müssen wir ein bisschen umstellen. Aber wir gucken hauptsächlich auf uns und werden bereit sein“, warnte Ibrahimagic.
„Es wird ein 50:50-Spiel“
Ähnlich sah es auch Ercan Osmani auf Seiten der Türken: „Es wird ein 50:50-Spiel. So wie jedes Finale. Es wird hart, aber wir haben einen Tag, um uns zu erholen.“ Der Coach der Türken, Ergin Ataman, ergänzte: „Wir sind bereit, um den Titel zu kämpfen.“
Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Mannschaften ist noch gar nicht so lange her. Mitte August gab es beim Supercup einen knappen 73:71-Sieg für die DBB-Auswahl.