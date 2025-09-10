Basketball-EM: Deutschland - Slowenien heute live im Free-TV, Stream und Ticker

Jetzt gilt es für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft! Im EM-Viertelfinale trifft Deutschland am heute um 20.00 Uhr auf Slowenien.
Deutschland gegen furiosen Doncic
Das DBB-Team muss sich auf einen überragenden Luka Doncic gefasst machen. Der slowenische NBA-Superstar machte das Achtelfinale gegen Italien (84:77) mit 42 Punkten zu seiner ganz persönlichen Show.
Basketball-EM: So verfolgen Sie Deutschland vs. Slowenien heute live
- TV: RTL, MagentaTV
- Stream: RTL+, MagentaSport
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
EuroBasket: DBB-Team muss nach Achtelfinale zulegen
Deutschland hingegen zeigte im Achtelfinale eine über weite Strecken enttäuschende Vorstellung. Letztlich schlugen Dennis Schröder und Co. Außenseiter Portugal dank eines starken Schlussviertels mit 85:58.
„Wir müssen einen Gang höher schalten. Die Wichtigkeit des Spiels ist im Hinterkopf. Wir brauchen ein bisschen mehr Lockerheit“, forderte Alan Ibrahimagic, der für die restlichen EM-Spiele den erkrankten Álex Mumbrú als Headcoach ersetzt, bei MagentaSport.
Finnland wartet im Halbfinale
In der Weltrangliste belegt Slowenien Platz 11. Zum Vergleich: Deutschland liegt hinter den USA und Serbien auf Platz drei.
In einem möglichen Halbfinale würde das DBB-Team auf Finnland treffen. Die Mannschaft um NBA-Profi Lauri Markkanen gewann das Viertelfinale gegen Georgien mit 93:79.