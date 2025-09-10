Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Basketball-EM
Basketball-EM
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
Basketball-EM>

Basketball-EM: Deutschland - Slowenien heute live im Free-TV, Stream und Ticker

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Deutschland gegen furiosen Doncic

Deutschland bestreitet sein Viertelfinale bei der Basketball-EM gegen Slowenien. Damit geht das Turnier zunehmend in die heiße Phase über.
Deutschland setzte sich im Achtelfinale gegen Portugal durch
Deutschland setzte sich im Achtelfinale gegen Portugal durch
© IMAGO/camera4+
Luca Utz
Deutschland bestreitet sein Viertelfinale bei der Basketball-EM gegen Slowenien. Damit geht das Turnier zunehmend in die heiße Phase über.

Jetzt gilt es für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft! Im EM-Viertelfinale trifft Deutschland am heute um 20.00 Uhr auf Slowenien.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das DBB-Team muss sich auf einen überragenden Luka Doncic gefasst machen. Der slowenische NBA-Superstar machte das Achtelfinale gegen Italien (84:77) mit 42 Punkten zu seiner ganz persönlichen Show.

Basketball-EM: So verfolgen Sie Deutschland vs. Slowenien heute live

  • TV: RTL, MagentaTV
  • Stream: RTL+, MagentaSport
  • Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

EuroBasket: DBB-Team muss nach Achtelfinale zulegen

Deutschland hingegen zeigte im Achtelfinale eine über weite Strecken enttäuschende Vorstellung. Letztlich schlugen Dennis Schröder und Co. Außenseiter Portugal dank eines starken Schlussviertels mit 85:58.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir müssen einen Gang höher schalten. Die Wichtigkeit des Spiels ist im Hinterkopf. Wir brauchen ein bisschen mehr Lockerheit“, forderte Alan Ibrahimagic, der für die restlichen EM-Spiele den erkrankten Álex Mumbrú als Headcoach ersetzt, bei MagentaSport.

Finnland wartet im Halbfinale

In der Weltrangliste belegt Slowenien Platz 11. Zum Vergleich: Deutschland liegt hinter den USA und Serbien auf Platz drei.

In einem möglichen Halbfinale würde das DBB-Team auf Finnland treffen. Die Mannschaft um NBA-Profi Lauri Markkanen gewann das Viertelfinale gegen Georgien mit 93:79.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite