Basketball-EM LIVE: Deutschland vs. Türkei im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 14.09.2025 • 19:14 Uhr Bei der Basketball-EM steigt das große Finale zwischen Deutschland und der Türkei. Wer krönt sich zum Europameister?

Es ist angerichtet! Heute (20 Uhr im LIVETICKER) treffen im Finale der Basketball-EM Deutschland und die Türkei in Riga aufeinander.

Basketball-EM: So verfolgen Sie Deutschland vs. Türkei heute live

TV: RTL, MagentaTV

RTL, MagentaTV Stream: RTL+, MagentaSport

RTL+, MagentaSport Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

DBB-Team hat Respekt vor Türken

Entsprechend groß ist der Respekt vor den Türken beim DBB-Team. „Wir wissen, dass es eine starke Mannschaft ist, ein guter Gegner. Wir werden sehr viel arbeiten und physisch dagegenhalten müssen. Aber wir wissen auch um unsere Qualitäten“, sagte Deutschlands Co-Trainer Alan Ibrahimagic bei MagentaSport.

„Sie sind deutlich größer als die anderen Mannschaften, spielen häufig mit zwei großen Spielern. Da müssen wir ein bisschen umstellen. Aber wir gucken hauptsächlich auf uns und werden bereit sein“, warnte Ibrahimagic.

EM-Finale zwischen Deutschland und Türkei: „Es wird ein 50:50-Spiel“

Ähnlich sah es auch Ercan Osmani auf Seiten der Türken: „Es wird ein 50:50-Spiel. So wie jedes Finale. Es wird hart, aber wir haben einen Tag, um uns zu erholen.“ Der Coach der Türken, Ergin Ataman, ergänzte: „Wir sind bereit, um den Titel zu kämpfen.“