Basketball-EM: Wer oder was soll ihn stoppen?

Moritz Thienen 10.09.2025 • 17:35 Uhr Deutschland trifft im Viertelfinale der EM auf Slowenien mit einem Luka Doncic in unglaublicher Form. Der NBA-Star wirkt aktuell kaum zu stoppen und begeistert auch als Leader. Trotzdem will Deutschland Doncic aufhalten.

Dieses Duell wird für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft zur Mammutaufgabe! Im Viertelfinale der Basketball-EM wartet auf Deutschland Slowenien – mit Überspieler Luka Doncic.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der NBA-Megastar spielte in seinen bisherigen Auftritten bei der EM groß auf und zeigte schon mehrfach eindrucksvoll, dass er mindestens zu den fünf besten Spielern der Welt zählt.

Aktuell führt Doncic die EM-Scorerliste mit 34 Punkten pro Spiel an. Zudem holte er 8,3 Rebounds (zehntbester Wert), spielte 7,2 Assists (zweitbester Wert) und ergaunerte 3,2 Steals (Bestwert). Insgesamt erzielte er bereits in vier Spielen bei der EM 30 Zähler oder mehr. Das ist vor ihm zuletzt bei einer EM dem Griechen Nikos Galis gelungen – 1989.

Beim Achtelfinalerfolg gegen die zuvor leicht favorisierten Italiener zeigte Doncic eine magische Show. 22 Punkte erzielte er allein im ersten Viertel und entschied so das Spiel vorzeitig. Am Ende stand er bei 42 Zählern.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doncic? „Müssen extrem aufpassen“

Mit dem Blick auf die Zahlen stellt sich deshalb klar die Frage: Ist dieser Luka Doncic für Deutschland überhaupt zu stoppen?

„Wir werden uns etwas überlegen und versuchen ihn zumindest einzuschränken als Team. Aber klar wird es schwer. Einen Spieler, wie Luka Doncic, stoppt man mal nicht eben so“, sagte Maodo Lo mit Blick auf das Duell mit dem NBA-Star.

Und auch Johannes Thiemann ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Er ist natürlich ein unglaublicher Basketballer. Man hat gesehen, wie er Teams tragen kann, egal ob allein oder indem er seine Mitspieler einsetzt. Das ist sehr eindrucksvoll und deshalb müssen wir extrem aufpassen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Basketball-EM: Doncic geht als Anführer voran

Auffällig ist bei der bisherigen EM, dass Doncic nicht nur mit seiner unglaublichen individuellen Qualität vorangeht, sondern auch als emotionaler Leader, der versucht, sein ganzes Team mitzureißen.

Er spricht unglaublich viel mit seinen Teamkollegen, motiviert diese, wenn mal etwas nicht so gut läuft. Selbst in Situationen, wo er selbst nicht traf, bejubelte er die Treffer seiner Teamkollegen – teils euphorischer als seine eigenen Treffer.

„Er ist einfach unglaublich, egal ob in der Defensive oder in der Offensive. Ich habe fast keine Worte, um zu beschreiben, wie gut er ist. Er ist unser Anführer und unser Motor“, schwärmte Mitspieler Rok Radovic.

{ "placeholderType": "MREC" }

Und als dieser Motor agierte Doncic gegen Italien auch in den Situationen, in denen den Slowenen drohte, das Spiel aus der Hand zu rutschen. Auf dem Feld übernahm er dann selbst wieder, versuchte die Schiedsrichter mit einem verschmitzten Lächeln auf seine Seite zu ziehen oder legte sich sogar mit den gegnerischen Fans an, um sich selbst etwas anzustacheln.

Zudem versuchte er auch immer wieder seine Mitspieler wachzurütteln. In einer Auszeit wurde er auch mal richtig laut. „Kommt verdammt nochmal runter. Ihr seid alle viel zu nervös. Wir führen mit sieben. Konzentriert euch. Wir müssen nicht wütend sein und uns gegenseitig anschreien. Wir sind gegen die anderen, nicht gegen uns selbst“, brüllte er.

Doncic angeschlagen in das Duell mit Deutschland?

Seine Teamkollegen lieferten und machten gemeinsam mit ihrem Anführer den Einzug ins Viertelfinale perfekt. Dass dieser Erfolg etwas Besonderes ist, merkte man Doncic an, der sehr euphorisch jubelte und anschließend erstmals auch mit den Medien sprach.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Mixed-Zone tummelten sich anschließend knapp 100 Journalisten um den Superstar, der eine kleine Verletzung offenbarte: „Ja, ich habe Schmerzen. Ich muss jetzt direkt zum Physio gehen, aber mir wird es bald schon wieder gut gehen.“

Die Verletzung am Bein zog sich Doncic kurz nach Spielbeginn zu. 30 Sekunden nach dem Tip-off stieß er mit Alessandro Pajola zusammen. Wirklich einschränken schien ihn diese Blessur aber nicht. Trotz seiner Schmerzen erzielte er direkt mal 22 Punkte in den ersten 10 Minuten.

„Er spielte eines der besten Viertel, die ich jemals gesehen habe“, sagte Per Günther anschließend im Podcast Abteilung Basketball von MagentaSport.

Kann Bonga Doncic Albträume bereiten?

Und eben diesen Doncic in Überform gilt es für Deutschland jetzt zu stoppen. Auf den ersten Blick eine unmögliche Aufgabe, doch es gibt ein paar Dinge, die sich als Kryptonit für den dribbelnden Superman erweisen könnten.

Eine große Rolle dürfte gegen Slowenien wieder Defensiv-Monster Isaac Bonga einnehmen, der in der Vorrunde den finnischen NBA-Star Lauri Markkanen (drittbester EM-Scorer mit 26 Punkten im Schnitt) komplett abmeldete und bei nur elf mickrigen Punkten (4/15 aus dem Feld) hielt.

„Ich habe mich den ganzen Tag auf das Spiel und persönlich auch auf das Match-up gefreut. Ich nehme sowas auch ein bisschen persönlich“, sagte er anschließend bei MagentaSport: „Ich gehe in das Spiel rein und sage: Wenn der nach Hause geht, hoffe ich, dass er von mir Albträume hat. Ich hoffe, wenn er träumt, wird er von mir träumen.“

Mit Doncic wird auf Bonga die nächste große Herausforderung warten, die er sicher auch wieder persönlich nehmen wird. Klares Ziel: Auch Doncic soll entnervt werden.

Diese Taktik könnte gegen Doncic helfen

Zudem macht Hoffnung, dass Deutschland insgesamt einfach das bessere und gerade tiefere Team hat. So können gleich mehrere Spieler Doncic verteidigen, aber speziell auch in der Offensive deutlich mehr attackieren und auslaugen.

„Luka Doncic kann auch gegen die besten Verteidigungen 40 machen. Bei Italien waren aber auch Spieler dabei, bei denen sich Luka in der Verteidigung einfach in die Zone stellen konnte, nichts gemacht hat und sich ausruhen konnte. Das gibt es bei Deutschland nicht“, analysierte MagentaSport-Experte Per Günther.

Der ehemalige Nationalspieler sieht eine der Hauptaufgaben des deutschen Teams darin, Doncic nie durchschnaufen zu lassen: „Wenn er drei, vier Angriffe hintereinander in der Defensive nichts machen muss und sich Kraft zurückholen kann, dann wird es schwer.“

Deutschland mit guten Erfahrungen gegen Doncic

Dass Deutschland Doncic beschäftigen und entnerven kann, zeigen auch die letzten Begegnungen zwischen Deutschland und Slowenien, bei denen Doncic auf dem Feld stand.

In der Vorbereitung erzielte der NBA-Star beim Spiel in Ljubljana zwar 19 Punkte in 24 Minuten, traf aber nur fünf seiner elf Würfe. Deutschland gewann das Spiel mit 103:89.

Und auch das letzte Pflichtspiel ging deutlich an Deutschland. Bei der WM 2023 schlug man Slowenien mit 100:71. Doncic erzielte zwar 23 Punkte, traf aber nur neun seiner 22 Würfe.

Wohl auch wegen der Erfahrung gegen den Superstar, zeigt sich Trainer Alan Ibrahimagic sehr optimistisch: „Egal wie überragend er ist, auch er kann ein Team nicht allein besiegen. Ich bin davon überzeugt, dass wir das bessere Team sind. Wie viel wir ihn jetzt eingrenzen oder stoppen können, werden wir sehen. Aber wir haben ganz sicher einige Ideen.“

Das Duell mit einem Luka Doncic in Topform wird ganz sicher eine große Herausforderung für die deutsche Nationalmannschaft.