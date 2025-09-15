Basketball-EM: Schenkt Dennis Schröder die Liebe, die er verdient! SPORT1-Kommentar

Robin Wigger 15.09.2025 • 11:36 Uhr Die Leistungen von Dennis Schröder sind nicht hoch genug zu bewerten. Sie sind die optimale Reaktion auf unschöne Vorkommnisse. Der SPORT1-Kommentar.

Deutschland ist Europameister - und Dennis Schröder hat sich endgültig in den Sportolymp geworfen. Das sollte jeder in Deutschland honorieren.

Er hat das DBB-Team erst 2023 zum überraschenden WM-Titel geführt, jetzt zwei Jahre später zu EM-Gold. Die Vorzeichen waren anders, in Tampere und Riga ging Deutschland als (Top-)Favorit ins Turnier. Und doch gebührt für diese Leistung fast noch mehr Respekt.

Wie Schröder und das gesamte Team - darauf hat er auch immer (zu Recht) Wert gelegt - alle Hindernisse aus dem Weg geräumt haben: Wahnsinn. Der besondere Umgang von und mit Trainer Álex Mumbrú, Schröders Verweis auf Franz Wagner nach der MVP-Auszeichnung sowie dessen große Geste an Bruder Moritz zeigen den Gedanken, die Identität des Teams - an dessen vorderster Stelle aber nun mal Schröder steht.

Der krönende Abschluss im Finale: Bis wenige Minuten vor dem Schluss gab Schröder Basketball-Deutschland Rätsel auf - war er womöglich gehandicapt? Und dann schlug er eiskalt zu, wie es sich für einen echten Anführer gehört.

Das Denkmal, das seit 2023 im Aufbau ist, ist nun vollendet.

Basketball-EM: Schröder als wichtigster Akteur der DBB-Auswahl

Schröder als Antreiber einer ganzen Sportart, einer erfolgreichen Mannschaft, der man fehlende Emotionen sicher nicht vorwerfen kann (Grüße an das DFB-Team). Die perfekte Antwort auf all den Hass, die rassistischen Anfeindungen, die er sogar während des Turniers erleben musste.