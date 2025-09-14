Rätsel um Dennis Schröder im EM-Finale gegen Türkei

SPORT1 14.09.2025 • 21:14 Uhr Dennis Schröder hält sich im EM-Finale in der ersten Hälfte auffallend zurück. Diskussionen werden laut, ob der deutsche Basketball-Star angeschlagen ist.

Während Franz Wagner das deutsche Offensivspiel in der ersten Hälfte des EM-Finals komplett an sich riss, spielte Dennis Schröder gegen die Türkei bis zur Pause nur eine kleine Rolle.

Der Superstar kam nur auf zwei Zähler, machte aber immerhin fünf Assists. Auffällig jedoch: Der Guard warf nur einmal und suchte so gut wie nie seinen eigenen Abschluss.

Spielte der 31-Jährige sogar verletzt? Magenta-Experte Per Günther berichtete, dass er eine Behandlung von Schröder an der deutschen Bank gesehen hatte.

„Guckt Deutschland guckt auf Ellbogen von Dennis Schröder“

Auch RTL fiel die Leistung von Schröder auf und machte den Ellbogen als Problem aus. Moderatorin Laura Papendick sagte: „Ganz Deutschland guckt auf den Ellbogen von Dennis Schröder.“

Experte Dennis Wucherer fand: „Gute Nachricht: Er ist nur auf seinen linken Ellbogen gefallen. Man kann weiterspielen mit rechts. Es ist nur die Frage, ob die Schmerzen ausstrahlen. das stört ihn dann, physisch zu spielen. Dann tut jeder Kontakt weh.“