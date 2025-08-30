Basketball-EM: Litauen-Topstar erklärt Bayern-Wechsel

Moritz Thienen 30.08.2025 • 08:29 Uhr Rokas Jokubaitis zählt zu den besten Spielern bei der Basketball-EM. Nach dem Turnier wechselt der Litauer zum FC Bayern. Im Gespräch mit SPORT1 erklärt er die Gründe für seinen Wechsel und seine spezielle Beziehung zu DBB-Spieler Oscar da Silva.

Die Sorge der FCB-Fans war groß, dass die Basketballer des FC Bayern nach den Abgängen von Top-Stars wie Carsen Edwards oder Shabazz Napier in Europa den Anschluss verpassen könnten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch die aktuell laufende Basketball-EM zeigt, dass einige Neuzugänge für Furore sorgen könnten. Kamar Baldwin schockte gleich am ersten Spieltag mit Georgien Europameister Spanien, und auch der neue Spielgestalter Rokas Jokubaitis überzeugt für Litauen.

Mit gerade einmal 24 Jahren geht der Point Guard für das basketballbegeisterte Land voran und führt das Team rund um den NBA-Star Jonas Valanciunas an. Starke 16,9 Punkte und neun Assists (Turnierbestwert) erzielt Jokubaitis bisher im Schnitt. Im zweiten Spiel dominierte er gegen Montenegro komplett.

Noch beeindruckender als die reinen Zahlen ist, wie Jokubaitis den Angriff mit seinem Spielverständnis leitet und auch deshalb immer wieder von den lautstarken und frenetischen Fans in der Halle in Tampere gefeiert wird.

{ "placeholderType": "MREC" }

EM-Star über Bayern-Wechsel: „Eine große Ehre“

Jokubaitis wird sicher auch im Spiel gegen Deutschland am Samstag eine der Hauptaufgaben für die deutsche Defense sein. Bei der EM in Tampere nahm sich der Litauer Zeit für SPORT1 und erklärte, warum es ihn nach München zieht.

„Es ist eine tolle Organisation, mit einem super Trainer, der sich sehr um mich bemüht hat und mir deutlich gemacht hat, dass er mich unbedingt haben möchte“, sagte Jokubaitis und lobte den deutschen Weltmeister-Trainer Gordon Herbert, mittlerweile bei Bayern auf der Bank, weiter: „Der Trainer schenkt den Spielern sehr großes Vertrauen und überlässt ihnen speziell in der Offensive sehr viele Freiheiten.“

„Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Schritt unbedingt gehen muss, speziell, weil der Klub sich auch sportlich immer mehr verbessert hat und sehr gut spielt“, nannte Jokubaitis weitere Gründe für seinen Wechsel: „Es wird für mich eine große Ehre sein, aber auch eine große Herausforderung, auf die ich mich schon sehr freue.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Deutschland-Star da Silva überzeugte Jokubaitis vom Wechsel

Aber nicht nur Herbert spielte eine große Rolle, auch der deutsche Nationalspieler Oscar da Silva hatte einen gehörigen Anteil am Wechsel. Beide Spieler verbindet seit ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona eine enge Freundschaft.

Von SPORT1 auf Jokubaitis angesprochen, verriet da Silva lachend, dass er eine aktive Rolle beim Transfer eingenommen hat: „Ich habe schon versucht, ihn zu bearbeiten. Das hat Gott sei Dank auch funktioniert.“

Und der Litauer bestätigte, dass auch da Silva ihn von den Bayern überzeugt hat: „Ich habe viel mit ihm gesprochen. Er hat mir sehr viele gute Dinge über Bayern München erzählt und gesagt, dass es eine tolle Organisation ist. Es war also ein No-Brainer.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Als No-Brainer kann die Entscheidung auch für den FC Bayern gelten. Denn Jokubaitis gehört definitiv zu den größten Talenten auf der Point-Guard-Position. Gleichzeitig ist er trotz seines noch jungen Alters schon voll in der EuroLeague etabliert (12,6 Punkte und 4,6 Assists in der letzten Saison).

„Ihr könnt euch in Deutschland sehr auf ihn freuen und ich bin mir sicher, dass er begeistern wird“, sagte NBA-Center Jonas Valanciunas im Gespräch mit SPORT1.

Basketball-EM: Jokubaitis & da Silva mit ganz speziellem Duell

„Er ist ein guter, junger Playmaker, der von unserem System profitieren wird und von der Freiheit, die er da genießen kann. Er ist ein Spieler, der in allen Facetten seines Spiels in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist und das weiter tun wird“, ist sich da Silva sicher.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zudem stellte der deutsche Nationalspieler auch den Charakter seines Kumpels heraus: „Er ist ein guter Typ und ein witziges Kerlchen. Ich glaube, die Fans werden Gefallen an ihm finden.“

Doch zuvor erleben die deutschen Bayern-Fans ihren neuen Point Guard noch einmal als Gegner. Auch für die beiden Freunde wird das Spiel am Samstag sicher ein ganz besonderes Duell.

„Das ist schön. Das habe ich ja auch schon bei den Spielen gegen ALBA letztes Jahr ein paar Mal gehabt. Das kitzelt immer nochmal ein bisschen extra Energie und auch Freude auf dem Feld raus“, sagte da Silva.