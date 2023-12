Basketball, EuroCup: Ulm startet mit Zittersieg in Rückrunde

Ulm startet mit Zittersieg

Mit einem Erfolg in Italien legt ratiopharm Ulm in der Rückrunde der EuroCup-Gruppenphase los. Am Ende wird es aber zittrig.

Ulm hatte in Trient zu kämpfen

© IMAGO/nordphoto GmbH/Hafner/SID/IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner