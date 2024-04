Final-Krimi! Niners Chemnitz feiern historischen Coup

Die Niners Chemnitz haben ihre Traumsaison mit dem Triumph im FIBA Europe Cup vergoldet. Dem Basketball-Bundesligisten reichte im Rückspiel beim türkischen Klub Bahcesehir Istanbul am Mittwochabend eine Niederlage in der Verlängerung zum ersten Titelgewinn der 25-jährigen Klubgeschichte.

In Istanbul verspielten die Chemnitzer zunächst ihren Vorsprung, triumphierten aber trotz der 95:105-Niederlage. Zum Ende der regulären Spielzeit hatten die Niners 84:95 (38:55) in Rückstand gelegen. Das Hinspiel hatten sie mit 85:74 gewonnen .

Niners verspielen Vorsprung und müssen zittern

Vor 13.500 Fans in der ausverkauften Ülker Sports Arena war Kaza Kajami-Keane mit 26 Punkten bester Werfer der Chemnitzer, die in der Bundesliga auf dem dritten Platz stehen und ihr Playoff-Ticket schon sicher haben. Zwischenzeitlich führte das Team von Erfolgstrainer Rodrigo Pastore die Tabelle an. Der FIBA Europe Cup ist der vierthöchste Europapokal hinter der EuroLeague, der Champions League und dem EuroCup.