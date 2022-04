"Historisches Spiel": FC Bayern will nach Coup gegen FC Barcelona mehr

Pesic: In Europa wissen inzwischen alle, wie gut der FC Bayern ist - teilweise besser als in Deutschland. Da müssen wir nicht mehr viele Zeichen setzen. Wichtig in diesem Zusammenhang: Wir haben innerhalb von zwei Wochen in Madrid und in Barcelona gewonnen. Das ist ein großer Schritt für uns. Als deutsche Mannschaft in Barcelona und in Madrid zu gewinnen, ist nicht einfach. Wir sind auf einem guten Weg. (Alle News zum Basketball)