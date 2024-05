EuroLeague: Real folgt Athen ins Finale

Real Madrid und Panathinaikos Athen spielen um die Krone des europäischen Basketballs. Beim Finalturnier der EuroLeague in Berlin setzten sich die beiden Teams in ihren Halbfinals durch und treffen im Finale am Sonntag (26. Mai, 20 Uhr/MagentaSport) aufeinander. Panathinaikos träumt vom ersten EuroLeague-Titel seit 2011. Der dreimalige Sieger Real Madrid will seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.