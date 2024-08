Eine Weltstadt strebt nach dem Basketball-Thron

Die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind zwar vorbei, doch der deutsche Basketball-Weltmeister Maodo Lo wird auch über den Sommer hinaus in der französischen Hauptstadt spielen. Der Nationalspieler hat einen Vertrag beim ambitionierten Verein Paris Basketball unterschrieben.

Der aufstrebende Klub aus der „Stadt der Liebe“ plant seinen beeindruckenden Aufstieg fortzusetzen, um sich in der europäischen Basketball-Elite zu etablieren. Nach dem zweiten Platz in der Meisterschaft und dem Gewinn des EuroCups hat der Verein mit der Verpflichtung von Lo und der Ernennung von Tiago Splitter zum neuen Cheftrainer erneut einen großen Schritt vollzogen.

Maodo Lo: Erfahrung und neue Dimension

Die Verpflichtung von Lo soll für Paris einen Coup mit Signalwirkung darstellen. Der gebürtige Berliner, der in der vergangenen Saison für Olimpia Milano in Italien spielte und sich mit starken Leistungen in internationalen Wettbewerben einen Namen gemacht hat, bringt nicht nur viel Erfahrung, sondern auch eine neue Dimension ins Pariser Spiel. Mit den Mailändern wurde Lo italienischer Meister. Allerdings wurde der 31-Jährige in der Saison 2023/24 auch immer wieder von Verletzungen an den Adduktoren zurückgeworfen.