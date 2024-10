Basketball-Star: ""Wenn Bayern aufdreht, ist es kaum möglich, sie zu stoppen"

Der 2,13-große Serbe, der 2015 an 26. Stelle von den San Antonio Spurs in der NBA gedraftet wurde, hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Milutinov gewann Meistertitel in seiner Heimat Serbien, in Russland und in Griechenland, zudem führte er Europas beste Liga zweimal als bester Rebounder an. Seine Karriere-Highlights erlebte der 29-Jährige aber wohl in den beiden vergangenen Sommern mit der serbischen Nationalmannschaft und kämpfte in den wichtigsten Spielen seines Lebens gleich zweimal mit der deutschen Nationalmannschaft um die größten Titel im Basketball.