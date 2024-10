Bayern-Star sorgt für Hoeneß-Ekstase

Die Basketballer des FC Bayern sorgen in der EuroLeague für eine Überraschung. Beim Sieg gegen Real Madrid überragt Weltmeister Johannes Voigtmann. Sein Trainer und seine Kollegen schwärmen - und Bayerns Ehrenpräsident gerät in Ekstase.

Dem FC Bayern Basketball gelingt zum Auftakt in die neue Saison der EuroLeague ein echter Coup! Beim durchaus chaotischen Debüt im neuen SAP Garden siegten die Münchener mit 97:89 (52:51) gegen den Titelkandidaten Real Madrid . Einen großen Anteil am Sieg hatte dabei Basketball-Weltmeister Johannes Voigtmann, der gegen die Königlichen einen echten Sahne-Tag erwischte.

Der Big Man legte bei seinem EuroLeague-Debüt für die Bayern gleich ein Double-Double mit 19 Punkten und zehn Rebounds auf. Der passstarke Voigtmann spielte zudem vier Assists und das alles in seinem 250. EuroLeague-Spiel.

EuroLeague: Voigtmann bringt Hoeneß zum Ausrasten

Besonders beeindruckend war die Kaltschnäuzigkeit des 2,11m-großen Nationalspielers in den entscheidenden Momenten. Immer wenn sein Team ihn brauchte, war Voigtmann mit einem wichtigen Wurf zur Stelle. Insgesamt traf er fünf seiner neun Dreierversuche (55 Prozent) und zwei seiner drei Zweierversuche.

Herbert spricht Bayern-Star großes Lob aus

Voigtmann scheint nun so richtig in München angekommen zu sein. Sein schwaches Debüt in der BBL beim Zittersieg gegen die Hamburg Towers, als der 32-Jährige keinen einzigen Punkt erzielte, machte er mit dieser Gala vergessen.