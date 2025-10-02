EuroLeague: Obst führt Bayern zum Heimsieg gegen Belgrad

SID 02.10.2025 • 22:39 Uhr Mit drei Europameistern auf dem Court und dem Weltmeistertrainer am Spielfeldrand drehen die Münchner bei der Heimpremiere spät auf.

Der deutsche Basketball-Meister FC Bayern München hat seine Heimstärke in der EuroLeague in der neuen Saison gleich wieder unter Beweis gestellt. Angeführt von Welt- und Europameister Andreas Obst, der mit neun verwandelten Dreiern glänzte, gewannen die Münchner ihre Heimpremiere mit 97:88 (50:53) gegen das serbische Top-Team Roter Stern Belgrad und feierten damit nach der Auftaktniederlage bei Titelanwärter Panathinaikos Athen zu Wochenbeginn im zweiten Spiel den ersten Sieg.

Schon in der vergangenen EuroLeague-Spielzeit hatten die Bayern von 20 Siegen 14 in München geholt. Am Donnerstag gegen Belgrad tat sich die Mannschaft um Obst, mit 31 Punkten bester Werfer der Partie, allerdings zunächst schwer. Erst nach der Pause drehten die Bayern auf - und brachten den Sieg am Ende sicher über die Bühne.

Bis auf einen kurzen Moment im ersten Viertel lag die Mannschaft von Weltmeistertrainer Gordon Herbert stets zurück, bis sich Mitte des dritten Durchgangs das Blatt wendete. Schnell bauten die Gastgeber, bei denen auch die Europameister Oscar da Silva und Leon Kratzer sowie Weltmeister Niels Giffey mitwirkten, die Führung bis auf vorentscheidende 14 Punkte aus.