Neunte Pleite: Bayern auch beim Pesic-Debüt chancenlos

SID 23.12.2025 • 21:30 Uhr Trainer-Rückkehrer Svetislav Pesic ist von Beginn an Feuer und Flamme und kassiert schon in den ersten Minuten ein technisches Foul.

Auch beim Debüt von Trainer-Rückkehrer Svetislav Pesic hat der deutsche Basketball-Meister Bayern München seine Talfahrt in der EuroLeague fortgesetzt. Gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv verlor der Bundesligist vor den Augen von Fußball-Weltmeister Thomas Müller in eigener Halle 72:82 (32:44), es war die neunte Niederlage in Folge auf internationalem Parkett.

Der 76 Jahre alte Pesic war sofort Feuer und Flamme, stand mehrfach gestikulierend auf dem Court und kassierte schon nach wenigen Minuten ein technisches Foul. Der Nachfolger von Weltmeistertrainer Gordon Herbert hatte allerdings auch wenig Grund zu Freude: Vor mehr als 10.000 Fans stand es schnell 0:7, zur Pause 32:44. Erst in der Schlussphase sorgten die Bayern gegen Hapoels zweite Garde für ein halbwegs versöhnliches Ergebnis.

Bayern bleibt im Tabellenkeller

Welt- und Europameister Andreas Obst war mit 18 Punkten bester Werfer der Münchner. Bei den Gästen kam Elijah Bryant ebenfalls auf 18 Zähler.