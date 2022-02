WM-Quali: Benzing führt DBB-Team gegen Israel an

Angeführt von Kapitän Robin Benzing geht die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in die WM-Qualifikationsspiele gegen Israel Ende Februar. Bundestrainer Gordon Herbert nominierte am Donnerstag seinen 14-köpfigen Kader für die Partien am 25. Februar (13.30 Uhr) in Tel Aviv und drei Tage später (19.30 Uhr/beide MagentaSport) in Heidelberg.