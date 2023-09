Basketball-WM: 20 Punkte in vier Minuten! NBA-Star mit irrer One-Man-Show

NBA-Star mit atemberaubender Vorstellung

Die herausragende Leistung von Clarkson war so beeindruckend, dass selbst der offizielle Twitter/X-Account der Basketball-WM verzweifelte: „Bitte gib mir eine Pause, ich muss all diese Körbe posten. Danke“, hieß in einem humorvollen Tweet, der sich an den NBA-Star richtete.