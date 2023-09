Basketball-WM: DBB-Gegner völlig offen - So irre ist der Kampf ums Viertelfinale

Vier Spiele, vier Siege: Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft fliegt nur so durch die Basketball-WM , steht schon frühzeitig im Viertelfinale . Gegen welchen Gegner es im Viertelfinale geht, ist aber noch völlig unklar.

Während in der deutschen Zwischenrundengruppe K sowohl das DBB-Team als auch Slowenien bereits sicher weiter sind, ist in anderen Gruppen noch alles offen.

So können in Gruppe I und L auch wegen einiger Überraschungen noch jeweils alle vier Mannschaften weiterkommen. Der letzte Spieltag der Zwischenrunde verspricht also Hochspannung mit vier echten Endspielen um den Einzug ins Viertelfinale.