Basketball-WM: Sieg 4! Der größte WM-Erfolg seit der Nowitzki-Ära naht

Der nächste Sieg ist perfekt!

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat auch das erste Spiel in der WM-Zwischenrunde gegen Georgien souverän gewonnen und einen großen Schritt Richtung Viertelfinale gemacht - es wäre das erste Mal seit 2006, als Dirk Nowitzki und Co. das damals ebenfalls in Japan ausgetragene Turnier auf Platz 8 beendete.

Getrübt wurde die Feierstimmung allerdings von Verletzungssorgen um Topstar Dennis Schröder.

Basketball-WM: Deutschland siegt wieder souverän

Das Team um Coach Gordon Herbert siegte am Ende deutlich mit 100:73 (43:41) gegen Georgien und fuhr damit den vierten Sieg im vierten Spiel ein. Sollte Slowenien am Nachmittag im zweiten Spiel der Gruppe K Australien schlagen, wäre das Weiterkommen vorzeitig perfekt. Verliert Slowenien gegen die Australier, könnte es für die deutsche Mannschaft im Kampf um die Finalrunde aber nochmal eng werden.

„Es ist zu kompliziert für mich“, sagte Herbert zur Konstellation. Moritz Wagner meinte bei MagentaSport: „Ich bin kein Rechenfan, das war ich noch nie - auch nicht in der Schule. Man muss jedes Spiel ernst nehmen.“ Der Gruppensieg sei das Ziel.

Dennis Schröder angeschlagen in die Kabine

Nach zwei spielfreien Tagen, erstmals im Turnierverlauf gab es eine so lange Pause, waren die Batterien wieder voll. Doch der klare Favorit hatte zu Anfang Probleme. Es lief holprig, besonders in der Offense, obwohl die deutsche Mannschaft - einmal mehr ohne den verletzten Franz Wagner - den Gegner zu fünf Ballverlusten in nur sechs Minuten zwang.

Wie im letzten Vorrundenspiel gegen Finnland (101:75) sorgten die Bankspieler für die Wende. Durch einen 10:0-Lauf wurde aus einem 12:16 (7. Minute) ein 22:16 (10.). Die Würfe fielen nun, auch von der Dreierlinie, der Ball lief viel besser. Doch die Fehlerquote ging wieder hoch, Georgien drehte das Spiel (40:39/19.) - dabei saß Starspieler Tornike Schengelia lange angeschlagen draußen.

Nach der Pause war es Andreas Obst, der übernahm und zehn Punkte in den ersten viereinhalb Minuten verbuchte, darunter zwei Dreier. Auch Kapitän Schröder fand nach einer bis dahin eher unauffälligen Vorstellung immer besser ins Spiel. Ein 14:0-Run im dritten Viertel brachte das DBB-Team auf die Siegerstraße.

Schröder ging kurz vor dem Ende des dritten Viertels angeschlagen in die Kabine und kehrte später auf die Bank zurück, zuvor hatte er leicht gehumpelt. Herbert setzte den Point Guard nicht mehr ein, der Erfolg der deutschen Mannschaft - bereits in den vorherigen fünf Duellen mit Georgien immer Sieger - geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Maodo Lo bester Werfer

Bester Werfer gegen Georgien war vor 5852 Zuschauern Maodo Lo (18), der all seine sechs Dreierversuche traf. Sechs Profis punkteten zweistellig.

Nun heißt es warten. Zum bislang letzten Mal stand eine Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) im Jahr 2006 ebenfalls in Japan in der Runde der besten Acht. Damals scheiterte das Team um Idol Dirk Nowitzki klar an den USA und beendete das Turnier auf Platz acht.

Kommt die deutsche Mannschaft weiter, geht es im Viertelfinale voraussichtlich gegen Titelverteidiger Spanien oder Kanada.

-----