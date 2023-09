Basketball-WM: Dennis Schröder mit emotionaler Botschaft an US-Star Austin Reaves

“Ich habe Tränen in den Augen, dich nach dem Spiel so vor der Kabine zu sehen. Ich weiß, wie groß der Schmerz und die Enttäuschung ist, und was für ein Siegertyp du bist!!“, schrieb Schröder auf Instagram. Dazu postete der Nationalmannschaftskapitän ein Video, in dem Schröder nach dem Spiel auf Reaves zugeht, ihn aufmuntert und umarmt.